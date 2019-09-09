Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da fuhuş operasyonu

TRABZON (İHA) – Trabzon'da polis ekiplerinin fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 17 kadın gözaltına alındı.

09.09.2019 16:01
Trabzon'da fuhuş operasyonu

TRABZON (İHA) – Trabzon'da polis ekiplerinin fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 17 kadın gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde 17 kadın gözaltına alındı. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapılırken, fuhuşa teşvik ve aracılık olayı ile ilgili 3 kişi hakkında da işlem yapıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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