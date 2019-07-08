Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetim ve kontrollerde, 4'ü yabancı uyruklu 7 kadın, mağdur sıfatıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan otel sahibi C.Ö. ile çalışanı T.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, yabancı uyruklu 4 k

adının sınır dışı edileceği bildirildi.

Kaynak: AA