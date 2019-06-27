Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yabancı uyruklu 7 kadın mağdur sıfatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele kapsamında, Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde denetim ve kontrol yapıldı.

Kontrollerde, otel ruhsat sahibi M.H. ile otel çalışanı Y.H, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili 3'ü Azerbaycan, biri Gürcistan olmak üzere toplam 7 kadın mağdur sıfatıyla alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ile 7 kadının işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Kaynak: AA