Trabzon'da fuhuş operasyonu
Trabzon'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 19 kadın yakalandı.
Trabzon'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 19 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, 19 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi! Sonuçları gelmeye başladı, işte oy oranları
Son Dakika Haberleri