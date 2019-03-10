Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar hakkında, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA