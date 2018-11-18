Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kadın hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde, 15 kadının yakalandığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan her birine, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldığı bildirildi.