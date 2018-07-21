Otel ve Restoranlara Fuhuş Baskını: 15 Kadın Gözaltına Alındı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Otel ve restoranlara baskın yapan polis 15 kadını gözaltına aldı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzenledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 15 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Yaşadıkları bölgede yaşanan fuhuş rezaleti hakkında konuşan vatandaşlar, " Mahallemizde Fuhuş istemiyoruz. Polisimizden Allah razı olsun. Bizde ihbarlarımızla üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.