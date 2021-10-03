Trabzon'da fuhuş operasyonlarında 16 kadın hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Trabzon'da fuhuş operasyonlarında 16 kadın hakkında işlem yapıldı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da fuhuş operasyonlarında 16 kadın hakkında işlem yapıldı

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında toplam 21 kadın hakkında işlem yapıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında toplam 21 kadın hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde bir apartta fuhuş amaçlı bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 5 kadın hakkında işlem yapıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından kadınlar, sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi, apart sahibi hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Çömlekçi Mahallesi'ne bağlı ara sokaklar ve Meydan Parkı civarında yapılan kontrollerde ise 16 kadının cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği belirlendi.

Kadınlara Kabahatler Kanunun 37. maddesi kapsamında 204 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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