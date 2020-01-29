Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde freni boşalan minibüsten atlayan 4 yolcu yaralandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde freni boşalan minibüsten atlayan 4 yolcu yaralandı.
Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde, durakta yolcu almak için bekleyen yolcu minibüsü freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti.
Bu sırada sürücüsü dışarıda olan minibüste bekleyen 4 yolcu, panikleyerek kendilerini yola attı.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan minibüs, boş bir arazide durabildi.