Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı
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Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde freni boşalan minibüsten atlayan 4 yolcu yaralandı.

29.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:52
Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı

'un ilçesinde freni boşalan minibüsten atlayan 4 yolcu yaralandı.

Akçaabat ilçesine bağlı 'nde, durakta yolcu almak için bekleyen yolcu minibüsü freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti.

Bu sırada sürücüsü dışarıda olan minibüste bekleyen 4 yolcu, panikleyerek kendilerini yola attı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan minibüs, boş bir arazide durabildi.

Kaynak: AA
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