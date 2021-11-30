Trabzon'da fırtına çatıları uçurdu, otomobiller hasar gördü, elektrikler kesildi

Trabzon'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kalkınma Mahallesi Çilek Sokak'ta 2 katlı ahşap bir evin çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. 30 metre sürüklenen çatı, park halindeki 2 otomobil ile elektrik nakil hatlarına zarar verdi. Polis ve bekçi ekipleri mahallede kopan elektrik nakil hatlarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar çevreye saçılan parçaları kaldırdı.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'nin çatısı da şiddetli fırtınanın etkisiyle park halindeki araçların üzerine uçtu. Çatı parçaları otomobillere hasar verdi. Kent genelinde bazı binaların çatılarının uçması sonucu hasarlar oluştu.