Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - Haberler
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Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel
Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

TRABZON'da dün akşam etkili olan fırtınanın neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da dün akşam etkili olan fırtınanın neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle 12 araç hasar gördü, bazı ev ve kurumların çatıları uçtu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'nin çatısının uçtuğu ve park halindeki araçlara hasar verdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kalkınma Mahallesi Çilek Sokak'ta, 2 katlı ahşap evin çatısı uçtu. 30 metre sürüklenen çatı, park halindeki 2 otomobil ile elektrik nakil hatlarına hasar verdi. Polis ve bekçi ekipleri, mahallede kopan elektrik nakil hatlarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi ile mahalleli de çevreye saçılan parçaları toplamaya çalıştı.

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'nin çatısı, fırtınanın etkisiyle uçup, park halindeki araçların üzerine düştü. Çatı parçaları, otomobillerde hasara neden oldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; uçan çatının büyük bölümünün saniyeler içinde park halindeki otomobilin üzerine düştüğü, çevreye de ahşap ve sac parçalarının dağıldığı görülüyor.

Bu arada KTÜ'de park alanına dolan çatı parçalarının temizlenmesi için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Belediye ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Fırtına nedeniyle kent genelinde 12 araç hasar görürken, bazı ev ile kurumların da çatıları uçtu.


Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri

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