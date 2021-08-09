Trabzon'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama Projesi" devam ediyor
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Trabzon'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama Projesi" devam ediyor

Trabzon'da, 'Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama Projesi' devam ediyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Ekonomi

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama Projesi" başarıyla devam ediyor.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama Projesi" başarıyla devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, proje kapsamında 8 yıl önce yeni fidanlar diken üretici Adnan Kılıç'ın bahçesinde incelemelerde bulundu.

Trabzon'da fındık alan desteğine kayıtlı yaklaşık 62 bin çiftçi bulunduğunu belirten Gülbay, "Ortalama 3 dekardan 30 dekara kadar bahçelerimiz değişiklik gösteriyor. 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımızın projesi kapsamında üretici Kılıç'ın yaşlı fındık ağaçlarını sökerek, yeni fidanlar diktik." dedi.

Gülbay, bahçede bulunan ağaçların tek dal veya 2 dal sisteminde olduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında bahçemizi 8 yıl önce yeniledik. Ortalama verimi 90 kilogram olan bahçedeki fındıklar şuanda 250 kilograma kadar çıkmış durumda. Bu yıl içinde de bakanlığımızın finansmanıyla 60 dekarlık alanlarda böyle dönüşümler yapmaya yine devam edeceğiz." diye konuştu.

Talep eden üreticilerin projeden yararlanabileceklerini dile getiren Gülbay, "Üreticiler arasında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Fidanların bakımı da iyi olursa üretim artar. Buradaki amacımız birim alanından daha çok verim elde etmek ve ihracatı yapılan fındığımızın kalitesini artırmak." ifadesini kullandı.

Gülbay, Kılıç'ın bahçesindeki fındığın yapısına bakıldığında hem bakımlı hem de tane sayısının daha fazla olduğunun görüldüğüne dikkati çekerek, "İnşallah buradaki fındık hasat edildikten sonra en yüksek randımanla ülke dışına ihracata gidecek bir ürün olur." dedi.

Gülbay, müdürlük personelinin bahçelerin bakımı, budaması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlardan korunmasıyla ilgili sürekli üreticilerle temas halinde olduklarını da kaydetti.

Üretici Adnan Kılıç ise proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kendisine her konuda yardımcı olduklarını belirterek, "Onlar bizlere yardımcı oldukça bende elimden geleni yapıyorum, çaba sarf ediyorum. Mühendislerimiz bahçeye gelerek, teknik bilgiler verdi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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