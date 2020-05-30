Trabzon'da fındıklıktaki kaynayan su gözelerinden numune alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da fındıklıktaki kaynayan su gözelerinden numune alındı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yer altından çıkan kaynayan su gözelerinden, maden suyu ve kaplıca suyu olma ihtimallerini değerlendirmek amacıyla alınan numuneler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Trabzon'da fındıklıktaki kaynayan su gözelerinden numune alındı
30.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:08

Trabzon'un Araklı ilçesinde yer altından çıkan kaynayan su gözelerinden, maden suyu ve kaplıca suyu olma ihtimallerini değerlendirmek amacıyla alınan numuneler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ile İlçe Belediye Başkanı Recep Çebi, kaymakamlık ve belediye tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucu bulunan su gözelerinin olduğu fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çetin, burada yaptığı açıklamada, alanda kaplıca olduğunu düşündüklerini belirterek, "Burada çok yakın zamanda yara bere içinde olan çocuğun iki kez yıkanma ile tedavi olduğu vatandaşlar tarafından anlatılıyor. Bu da bunun şifalı kaplıca suyu olduğunu gösteriyor. Biraz ılık olması da yerin altında istediğimiz derecede sıcaklığa sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Numunelerden istenilen sonuçların çıkması durumunda ilçenin kaplıca ve sağlık turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Çetin, amaçlarının ilçe ekonomisine katkı sağlayacak bu suyu çıkarmak olduğunun altını çizdi.

Belediye Başkanı Çebi, sudan numune alarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne analize gönderdiklerini söyleyerek, "Burada kaplıca olduğunu düşünüyoruz. İnşallah istediğimiz sonuçları alabilirsek Araklı'mıza, Trabzon'umuza muhteşem bir kaplıca suyunu kazandırmış olacağız. Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çebi, analiz sonuçlarını ilerleyen günlerde paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen...
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Trabzon'da fındıklıktaki kaynayan su gözelerinden numune alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:08:01. #1.14#
title