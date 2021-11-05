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Trabzon'da fındık üreticilerine eğitim verilecek

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da fındık üreticilerine eğitim verilecek

Trabzon'da uygulanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında üreticilere fidan dikim eğitimi verilecek.

TRABZON (AA) - Trabzon'da uygulanan, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında üreticilere fidan dikim eğitimi verilecek.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de (KFMİB) katkılarıyla 4 yıldan beri uygulanan proje kapsamında bahçe yenilemesi yapacak üreticilere, 8-9 Kasım tarihlerinde eğitim verilecek.

Yeni alanlarda tek gövde sistemi dikimi ve mevcut bahçelerdeki budamaların nasıl yapılacağı konusunda Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından 8 Kasım'da Araklı ve Yomra, 9 Kasım'da ise Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde çiftçilere yönelik uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

Talepte bulunan ve uygulamalara katılan üreticilere 18 Kasım'dan itibaren de ücretsiz fındık fidanı dağıtılacak.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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