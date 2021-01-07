Trabzon'da fındık üreticilerine 20 bin fidan dağıtıldı
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Trabzon'da fındık üreticilerine 20 bin fidan dağıtıldı

07.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:57
Trabzon'da fındık üreticilerine 20 bin fidan dağıtıldı

Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) yürütülen Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında, üreticilere 20 bin fındık fidanı dağıtıldı.

Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) yürütülen Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında, üreticilere 20 bin fındık fidanı dağıtıldı.

TTB Meclis Başkanı Selahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, geleneksel ocak yöntemi yerine, verim ve kalitenin artmasını sağlarken maliyeti de düşüren tek gövdeli dikim sistemini teşvik etmek amacıyla 2 yıl önce başlatılan çalışmalara bu yıl da devam edildiğini belirterek, bu kapsamda temin edilen 20 bin fidanın üreticilere bir hafta içinde ücretsiz dağıtıldığını aktardı.

Arslantürk, 2019 yılı Ekim ayında bazı Ziraat Odaları'nın da desteğiyle Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde budama ve tek gövde dikim sistemiyle ilgili olarak üreticilerle toplantı yaparak uygulamalı bilgiler aktarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bahçelerde yapılan bu toplantılarda üreticilerden aldığımız talepler doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek olan Yomra sivrisi denilen çeşitten fidanlar temin ettik. Bu fidanları tek gövde sistemi ile dikmeyi taahhüt eden üreticilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Nasıl dikim yapmaları gerektiği konusunda ekim ayında bilgilendirme yapılmıştı. Ancak bunun dışında borsamızın internet sitesinde görüntülü olarak dikim anlatılıyor."

Dağıtılan 20 bin fidan ile 500 dönümlük alanda tek gövde dikim şeklinin yapıldığını vurgulayan Arslantürk, önümüzdeki dönem bunu bin dönümlük alanda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Projeye destek veren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç de birlik olarak fındığı üretimden tüketime kadar bir bütün kabul ederek verimli politikalara destek verdiklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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