Trabzon'da fındık kurdu ile mücadele dönemi başladı
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Trabzon'da fındık kurdu ile mücadele dönemi başladı

Trabzon'da fındık kurdu ile mücadele döneminin başladığı belirtilerek, bir çift fındık kurdunun yarım kilogram ürün kaybına neden olduğu bildirildi.

Trabzon'da fındık kurdu ile mücadele dönemi başladı
14.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:50

Trabzon'da fındık kurdu ile mücadele döneminin başladığı belirtilerek, bir çift fındık kurdunun yarım kilogram ürün kaybına neden olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fındık kurdunun zararını, beslenmek suretiyle meyvede erken dönemde sarı karamuk, geç dönemde ise kara karamuk şeklinde oluşturduğu aktarıldı.

Fındık kurdunun yumurta bırakması sonucu meydana gelen larvalarıyla delik fındık oluştuğuna işaret edilen açıklamada, bir çift fındık kurdunun 200 fındığa zarar verdiği yani yaklaşık yarım kilogram ürün kaybına neden olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, fındık bahçelerinde zarar yapan fındık kurdu zararlısına karşı mücadele zamanının geldiği, çiftçilerin bahçelerini sık sık kontrol ederek fındıkların yüzde 50'si mercimek büyüklüğüne geldiğinde ilaçlı mücadeleye başlamaları gerektiğine işaret edildi.

Yüksek kuşakta mücadele 24 Mayıs'ta

Trabzon'da ilaçlı mücadeleye bu sene sahil kuşağında bugün, orta kuşakta 19 Mayıs, yüksek kuşakta ise 24 Mayıs'ta başlanması gerektiği de belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlaçlamadan önce zararlının yoğunluğunu ölçmek gerekir. Bunun için fındık ocakları altına 3x3,5 metre ebadında çarşaf gerilerek darbe metoduyla çarşafa düşen böcekler sayılmalıdır. Rastgele 10 ocaktan 2 veya daha fazla ergin böcek düştüğünde ve meyveler mercimek iriliğine ulaşınca ilaçlamaya başlanmalıdır. İlaçlamada dekara yani 40-50 ocağa verilen doz atomizörle 14-17 litre, pülverizatörle 30 litre su ile karıştırılarak atılmalıdır."

İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılması gerektiği, böylece yaprak bitlerinin de kontrol altına alınacağı vurgulanan açıklamada, fındık yeşil kokarcası görülen bahçelerde, fındık kurduna karşı yapılan ilaçlı mücadelede bu zararlıya karşı da etkili olan bitki koruma ürünleri kullanılması gerektiği aktarıldı.

İlaçlama yapılmadan kovanlar bölgeden çıkarılmalı

Açıklamada, mücadelede tavsiye edilmeyen ilaçların kullanılmaması, yaprak gübreleri hariç herhangi bir kimyasal maddenin ilaçla kesinlikle karıştırılmaması ve ilaçlamanın bir seferde yapılması gerektiğinin altı çizilerek, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bitki koruma ürünleri satış bayisinden alınarak, "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" sahibi kişiler tarafından uygulanması gerektiğinin önemine işaret edildi.

İlaçlama başlamadan önce arıcıların, kovanlardaki arılarını ilaçlama sahaları dışına çıkarmaları gerektiği belirtilen açıklamada, insan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama bitiminden 21 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılmaması ve meyve yenmemesi gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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