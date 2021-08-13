Trabzon'da fındık ihracat rekortmenleri ödüllerini aldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatının, fındıkçı bir ailenin çocuğu olarak kendisini memnun ettiğini belirtti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatının, fındıkçı bir ailenin çocuğu olarak kendisini memnun ettiğini belirtti.

Ustaoğlu, Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen 2020 Yılı Fındık İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, burada vali değil hayatı fındık bahçelerinde geçen bir kişi olarak bulunduğunu söyledi.

Fındığın, bölge ve ülke açısından önemli gelir kaynağı durumunda bulunduğunu ifade eden Ustaoğlu, bunun Trabzon'da ise 60 bin ailenin geçim kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ustaoğlu, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık fiyatı, fındıkçı bir ailenin çocuğu olarak beni memnun etti. Üretmek önemli ama daha önemli olan pazarlanması ve tanıtılması. Bu etkinliğin fındığın tanıtımında da etkisi olacağına inanıyorum." dedi.

"Fındığa ve fındık bahçelerine çok iyi bakmak zorundayız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye'nin son 1 haftadır pek çok felaket yaşadığını söyledi.

Tüm bu felaketlerin mukavemetle, mücadele dirayeti, birlik ve beraberlikten doğan dirençle göğüsleneceğine inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak, Allah'ın inayetiyle bu sıkıntıları da geride bırakacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Karadeniz'de altın değerinde iki hazine bulunduğunu, bunlardan birinin fındık, diğerinin de turizm olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fındığın kıymetini bilirsek hem bizi hem de gelecek kuşakları zengin eder ama sadece miktara değil kaliteye de odaklanmamız lazım. Aynı çay gibi fındık da hem bölge insanımız hem de ülkemiz için stratejik bir ürün. İthal girdisi olmadan, her sene 2-3 milyar dolar kazandığımız, belki de en yerli ve milli kıymetimiz. Hem insanlarımızı burada tutuyor hem de kökleriyle toprağı yok olmaktan, erozyondan koruyor. Yani fındık, sadece fındıktan ibaret değildir."

Fındığa ve fındık bahçelerine çok iyi bakmaları gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İyi kurutup, doğru çuvallayıp, kaliteli şekilde pazara indirmeliyiz. Makineli tarıma geçerek maliyeti azaltıp sürümü artırmalıyız. Yaşlanan bahçeleri, verimden düşen ağaçlarımızı devletin de desteğiyle yenilemeliyiz. Verimi artırdıkça hasadımız da kazancımız da çok daha bol ve bereketli olacaktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu sayede ihracat gelirinin ikiye katlanıp 4-5 milyar dolar bandına çıkabileceğine dikkati çekti.

Fındığa katma değer katmak zorunda olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, daha fazla ihracat için daha kaliteli üretim ve fındığı ürüne dönüştürüp satmanın çok önemli olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve Hisarcıklıoğlu, ihracat rekortmenlerine ödüllerini verdi.

Törene, TTB Başkanı Eyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı