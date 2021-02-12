Trabzon'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan 3 eski askeri okul öğrencisi serbest bırakıldı.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan 3 eski askeri okul öğrencisi serbest bırakıldı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik