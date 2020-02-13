Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

13.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:32

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan F.P. ve M.P'nin yapılan çalışmalarda Yalıncak Mahallesi'nde bir adreste olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Operasyonda M.P. ve F.P'nin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA