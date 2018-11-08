Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf 2 albay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığında görevli 2 albay, "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alındı.