Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Iğdır, Gümüşhane ve Ardahan'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin Trabzon'da olduğu tespit edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 3 zanlı gözaltına alındı.