Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt üyeleri ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Of ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.