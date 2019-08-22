Trabzon'da FETÖ operasyonu

Trabzon'da FETÖ operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

22.08.2019 09:10
Trabzon'da FETÖ operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

Aydın adli makamlarınca hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı ve kesinleşmiş cezası bulunan Y.İ, Of ilçesindeki evinde yakalandı.

Aydın'da müteahhitlik yaptığı belirlenen şahsın Of Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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