Trabzon'da FETÖ operasyonu
Trabzon'da, Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
Aydın adli makamlarınca hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı ve kesinleşmiş cezası bulunan Y.İ, Of ilçesindeki evinde yakalandı.
Aydın'da müteahhitlik yaptığı belirlenen şahsın Of Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.