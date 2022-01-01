Trabzon'da FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 2,4 milyon lirasını dolandırdığı iddiası ile gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ortahisar ilçesinde bir süre önce 65 yaşındaki Y.A'yı cep telefonundan arayan kişiler, kendilerini savcı olarak tanıttı.

FETÖ üyelerince hesabına para yatırıldığının tespit edildiğini, paraları devlet güvencesine alacaklarını ve operasyon sonrasında tekrar hesabına aktaracaklarını söyleyen şüpheliler, Y.A'dan 240 bin lirayı verecekleri hesaba yatırmasını istedi.

Y.A'nın verilen hesaba parayı yatırmasının ardından dolandırıcılar, bu kez cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasını silmesini ve kendisine gelen onay kodunu vermesini istedi.

Telefonlarına kurdukları mobil bankacılık uygulamasıyla Y.A'nın hesabını ele geçiren dolandırıcılar, toplam 2,4 milyon lirayı farklı hesaplara transfer etti.

Dolandırıldığını anlayan Y.A'nın şikayetçi olması üzerine yapılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra dün gece Trabzon'a getirilen 3 şüpheliden C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

C.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan diğer şüpheliler V.O. ile M.Ç. da emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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