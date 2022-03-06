Trabzon'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi - Haberler

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Trabzon'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Trabzon'un Arsin ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde onarım için fabrikanın çatısına çıkan Mesut Köroğlu (34), plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüğü belirlenen Köroğlu'nun cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Köroğlu'nun cenazesi yarın Düzköy ilçesinde toprağa verilecek.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon, Köroğlu, işçi, Güncel, Haberler

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