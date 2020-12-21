Trabzon'da eylül başından bu yana 70 ton hamsiye el konuldu
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Trabzon'da eylül başından bu yana 70 ton hamsiye el konuldu

21.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:22
Trabzon'da eylül başından bu yana 70 ton hamsiye el konuldu

Trabzon'da belirlenen limitlerin altında avlandığı tespit edilen 70,1 ton hamsiye el konuldu.

Trabzon'da belirlenen limitlerin altında avlandığı tespit edilen 70,1 ton hamsiye el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkların belirlenen ölçü limitlerinin altında avlanmasının önüne geçmek, avlananların da satışını engellemek için denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, 2020-2021 av sezonunda 1 Eylül'den bugüne kadar Trabzon'da balıkçıların karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balık hali ile perakende satış yapılacak yerlerde toplam 904 denetim gerçekleştirdi.

Söz konusu denetimlerde yasal sınırların altında olduğu tespit edilen 70,1 ton hamsi ile 25 kilogram istavrite el konuldu.

El konulan balıklar işleme fabrikalarına gönderilirken, küçük boyda balıkları nakleden 6 kişiye, 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Av sezonunda yapılan denetimlerde izinsiz avcılık, yasak av aracı kullanma ve amatör avcılık kurallarını ihlal eden 19 kişiye ise toplam 56 bin 200 lira ceza uygulandı.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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