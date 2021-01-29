Trabzon'da evleri yanan vatandaşlar için gönderilen konteynerlerin kurulumu tamamlandı
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Trabzon'da evleri yanan vatandaşlar için gönderilen konteynerlerin kurulumu tamamlandı

29.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:54
Trabzon'da evleri yanan vatandaşlar için gönderilen konteynerlerin kurulumu tamamlandı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için gönderilen konteynerlerin kurulumu tamamlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için gönderilen konteynerlerin kurulumu tamamlandı.

İlçeye 36 kilometre mesafedeki Taşgeçit Mahallesi'nde 13 Ocak'ta çıkan ve 7 bina ile 2 samanlığın hasar gördüğü yangının ardından evlerini kaybeden aileler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Ankara'dan 9 konteyner gönderildi.

Bir süre önce Taşgeçit'e ulaşan konteynerler, mahallede belirlenen alana, alt yapı çalışmalarının ardından yerleştirildi.

Kurulumları tamamlanan konteynerlerin içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının gerçekleştirildiği, elektrik tesisatının da kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Köy Muhtarı Ziya Kotaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında evlerini kaybeden vatandaşların, konutlarına kavuşuncaya kadar isteğe bağlı olarak bu konteynerlerde konaklayabileceğini söyledi.

Mağdur vatandaşların büyük bölümünün komşularında misafir edildiğini, bazılarının da yangının yol açtığı hasarın ardından oturulacak duruma getirilen evlerinde kaldığını ifade eden Kotaman, "Konteynerler hazır duruma geldi sayılır. Elektrik tesisatı tamamlanmak üzere. Hava şartlarından dolayı çalışmalar aksamıştı. Daha sonra isteyen ailelerimiz burada kalabilecek." diye konuştu.

Öte yandan mağdur vatandaşlara Araklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca afet yardımı yapıldığı, bir hayırsever tarafından da ailelere buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın ve televizyon bağışlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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