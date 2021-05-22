Trabzon'da evinde silah imal eden kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da evinde silah imal eden kişi gözaltına alındı

Trabzon'da evinde silah imal eden kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Tonya ilçesinde evinde izinsiz silah imal ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde evinde izinsiz silah imal ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde silah imalatı ve tamiri yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin, evinin bir bölümünü silah imal ve tamiratı için atölye olarak kullandığı belirlendi.

Arama sonucu ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 238 farklı çap ve boyutlarda icra yayı, tabanca şarjörü, 2 tabanca kabzası, 4 namlu, 3 tabanca kapak takımı, çeşitli tabanca parçaları ile imal ve tamiratta kullanılan aletler ele geçirildi.

Ayrıca, tarihi değeri olduğu tahmin edilen 13 obje ile suçtan temin edildiği değerlendirilen 10 bin 200 liraya el kondu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da evinde silah imal eden kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 17:10:38. #1.14#

title