Trabzon'da evinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Trabzon'da evinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

10.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:05
Trabzon'da evinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde evinde kaçak silah imal ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde evinde kaçak silah imal ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde ruhsatsız silah imalatı ve tamiratı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin atölye olarak kullandığı ev ile eklentilerinde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 58 tabanca fişeği, 53 tabanca şarjörü, 75 tabanca kabzesi, 4 tabanca namlusu, 4 tabanca kapak takımı, çeşitli miktarda tabanca parçası ile tabanca imal ve tamiratında kullanılan alet ve edevat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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