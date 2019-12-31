Trabzon'da ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
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Trabzon'da ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Trabzon'da bir ikamette çıkan yangında evde bulunan 3 kişi komşuları tarafından kurtarıldı.

31.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:44
Trabzon'da ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

'da bir ikamette çıkan yangında evde bulunan 3 kişi komşuları tarafından kurtarıldı.

'ndeki bir binanın üçüncü katında, saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çevre sakinlerinin yaptığı yangın sırasında evde bulunan T.O. (80), Z.O. (78) ve D.O. (40), komşuları tarafından binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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