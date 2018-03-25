Trabzon'da Eşiyle Anlaşmalı Boşanarak Sgk'dan Haksız Maaş Alanlarla Mücadele Sürüyor

Trabzon'da eşiyle anlaşmalı boşanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) haksız maaş alanlarla mücadele sürüyor. Geçen yıl 47 kişi hakkında anlaşmalı boşanma şüphesiyle denetim yapılırken bunlardan 15'nin maaşı kesildi. SGK, 15 kişinin şu ana kadar aldıkları paraları faiziyle birlikte geri almak için işlem başlattı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Aydın Gedikli, 2017 yılında en fazla kayıt dışı işçi çalıştıranlara ceza kesildiğini belirterek bu faaliyetler çerçevesinde 3 bin işyerini ziyaret ederek kayıt dışı işçi çalıştırmanın riskleri gerekse istihdam teşvikleri konusunda işverenleri bilgilendirdiklerini söyledi. Gedikli, "İl Müdürlüğümüzce uygulanan idari para cezalarına baktığımızda 2017 yılında en fazla kayıt dışı işçi çalıştırmaktan kaynaklanan cezalar uyguladığımızı görüyoruz. İl Müdürlüğü olarak kayıt dışı istihdam sorunu en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Bu nedenle her yıl rehberlik faaliyetlerini daha çok ön planda tutan çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl da bu faaliyetler çerçevesinde yaklaşık 3 bin iş yerini ziyaret ederek kayıtlı istihdamın önemi, kayıt dışı işçi çalıştırmanın riskleri ile istihdam teşvikleri konusunda işverenlerimize bilgilendirmeler yaptık .Yine sene boyunca sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek konunun önemine dikkat çektik. Ancak bilgilendirme çalışmalarımıza rağmen cezai müeyyidelerde ne yazık ki kayıt dışı istihdam ilk sırada yer almaktadır" dedi.

"İş kazaları belirlenen yasal sürede bildirilmeli"

Gedikli, idari para cezalarının sıklıkla yaşandığı diğer bir konunun iş kazalarının yasal sürede kuruma bildirilmemesi olduğuna dikkat çekerek, "İdari para cezalarına sıklıkla konu olan bir diğer önemli konu ise iş kazalarının yasal süresinde kurumumuza bildirilmemesidir. Bu konuda işverenlerimizin ve diğer ilgililerin hassasiyet göstermesi, meydana gelen iş kazalarını kanunlarında belirtilen yasal süreler içerisinde kurumumuza beyan etmeleri önem arz etmektedir. İdari para cezaları yönünden diğer bir konu ise 4/a sigortalısı dediğimiz, bir işverenin yanında hizmet akdiyle çalışan ve istirahat raporu alan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirimlerin zamanında yapılmaması. Bu noktada işverenlerimizin idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için istirahat raporu alan sigortalılarının çalışmadıklarına dair bildirimlerini süresinde Kurumumuza yapmaları gerekmektedir. Bir diğer idari para cezası konusu da özel sağlık hizmet sunucularının ilave ücret bedellerine riayet etmemesi durumunda karşımıza çıkıyor. Anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucuları medula üzerinden fatura ettikleri işlemlere (ilaç ve malzeme hariç) yüzde 200 oranında ilave ücret alabilmektedirler. Hasta veya hasta yakınlarından mevzuata aykırı şekilde ilave ücretin alındığını tespit ettiğimiz durumlarda özel sağlık hizmet sunucularına cezai işlem uygulanmaktadır" diye konuştu.

"47 kişiden 15'nin maaşını kestik"

Gedikli, geçen yıl 47 kişi hakkında anlaşmalı boşanma şüphesiyle denetim yaptıklarını bunlardan 15'nin maaşı kesildiğini ifade ederek söz konusu kişilerin aldıkları paraları faiziyle birlikte geri almak için işlem başlattıklarını söyledi. Gedikli, "Denetimlerimize konu olan bir diğer konu da toplumda anlaşmalı boşanma olarak da bilinen muvazaalı boşanmalardır. Kişilerin ölen anne veya babalarının maaşlarını alabilmek için yasal olarak eşlerinden ayrıldıklarını ancak boşanmamış gibi aynı evde ikamet ederek evlilik birliğini sürdürdüklerini tespit ettiğimiz durumlarda bu kişilerin maaşlarını keserek ödenen maaşları yasal faizleriyle birlikte geri alıyoruz. 2017 yılında İl Müdürlüğümüzce 47 kişi hakkında anlaşmalı boşanma şüphesi ile denetim yapılmış ve bu kişilerden 15 inin maaşları kesilerek kendilerine ödenen maaşların faiziyle birlikte geri alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, yapılan bilgilendirme faaliyetleri ile toplumda oluşan farkındalık sayesinde anlaşmalı boşanma sayıları her yıl biraz daha azalmaktadır" şeklinde konuştu. .

Sigortalı sayısında artış

Geçen yıl sigortalı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 7 arttığını kaydeden Gedikli, "İl Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında 2017 Aralık ayı itibariyle yaklaşık 146 bin bin aktif (çalışan) 4/a sigortalısı bulunmaktadır. Bu rakam 2016 yılının aynı döneminde 136 bin idi. 4/a Sigortalı sayımızda 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Sigortalı sayılarımızdaki artışa bakıldığında İl Müdürlüğü olarak özellikle kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdam teşvikleri konusunda yaptığımız bilgilendirme çalışmalarının burada etkisini gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2017 Aralık ayı itibari ile Sigortalı Sayılarımız, Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalısan Kişi Sayısı 4/A: 146 bin 216, 4/B: 24 bin 438 ve 4/C: 36 bin 821 olmak üzere toplam 207 bin 475'dir. Yine Sosyal Güvenlik kapsamında aylık alan kişi sayısı (Emekli) 4/A: 94 bin 692, 4/B: 29 bin 755 ve 4/C: 24 bin 185 olmak üzere toplam 148 bin 632'dir" bilgilerini paylaştı. - TRABZON