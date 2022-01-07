Trabzon'da engelliler için engeller bir bir aşılıyor

TRABZON (İHA) - Japonya Büyükelçiliği tarafından yürütülen hibe programı kapsamında temin edilen 58 bin dolar değerindeki engelli ulaşım aracının tanıtım töreni bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesinde yapıldı.

Tanıtım törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma ve Yerel Projelere Hibe Programı Danışmanı Fatma İskan, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada "Bugün güzel bir vesile ile bir aradayız. Engellilerimiz için Japonya hükümeti ile onların desteğiyle temin ettiğimiz, donanımını sağladığımız ve taksi olarak kullanacağımız engelli aracımızı hizmete alıyoruz. Birkaç aydır deneme mahiyetinde kullanıyorduk ama bugün resmi olarak hizmete başlamış oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik çok farklı hizmetlerimiz oldu. Engellilerimiz için araç tamir atölyemiz hizmete girdi. Bütün projelerimizi engellilerimizin en iyi şekilde yararlanabileceği anlayışla hayata geçiriyoruz. Cadde ve sokaklarımızı engelli vatandaşlarımıza göre dizayn ediyoruz" dedi.

Şehrin kaldırımlarının engelli vatandaşlara göre genişletildiğini de belirten Başkan Zorluoğlu, "Yollarımızı, otoparklarımızı, binalarımızı engelli kardeşlerimizin en iyi şekilde kullanabileceği şekilde dizayn etmeye gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimiz geçtiğimiz dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere dönük bir başka hizmetimizdi. Bugün de sağ olsun Japon Hükümeti 58 bin dolarlık hibe sağladı bize. Bu çerçevede bu aracı aldık, giydirdik. Aynı anda 2 tane engelli vatandaşımızı taşıyabilecek kapasitede, aynı zamanda içinde 10'un üzerinde koltuk bulunan güzel bir araç oldu. Hastaneye, resmi kurumlara ya da başka yerlere gitmek isteyen engelli vatandaşlarımız, Alo 153 hattı üzerinden TİKOM merkezimize başvurarak müracaat edebilirler. Engelli kardeşlerimizi şoför ve yanında bizim istihdam edeceğimiz refakatçi ile birlikte istedikleri yere güvenli ve konforlu şekilde ulaştıracağız. Bu bir başlangıç. Talebe göre, ihtiyaca göre bu araçların sayısını artırmayı planlıyoruz. Şehrimizde, yaşayan engelli vatandaşlarımız için hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma ise "Bu proje yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap verebilmeyi hedefleyen Japonya Büyükelçiği tarafından oluşturulan yardımlar çerçevesinde yürütülmüştür. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden hükümetimize, bölgede yaşayan engelli bireylerin daha kolay bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilmelerini hedefleyen bir proje başvurusu yapılmıştır. Biz de bu başvuruyu kabul ederek engelli bireyler için ulaşım aracı temini konusunda destek sağladık. Önümüzdeki süreçte, temin edilen aracın kullanılması ile birlikte bugüne kadar sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda zorluk yaşayan vatandaşların sorununun çözüleceğine ve bölgenizin sağlık ortamının önemli ölçüde iyileşeceğine olan inancım tamdır. Bu proje vesilesiyle önümüzdeki süreçte Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da derinleşmesini temenni ederim" diye konuştu. - TRABZON