Trabzon'da "Endüstri Bölgesi" Kurma Çalışmaları

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'da kurulacak endüstri bölgesinin, bölge illerinin hepsine hitap edeceği için bölgeyi Avrasya ve Orta Asya'nın teknolojik üssü haline getireceğini bildirdi.



Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın bir süre önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını ifade etti.



Karar kapsamında, kıyı dolgu alanlarda, mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgesi kurulabileceğine yönelik de ibare bulunduğunu anımsatan Gürdoğan, bu kapsamda Trabzon'da kurulması planlanan endüstri bölgesinin önündeki yasal engellerin de kalktığını vurguladı.



Gürdoğan, bu gelişmenin bölge ihracatı açısından büyük bir kazanım olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Trabzon'da kurulacak endüstri bölgesi, bölge illerinin hepsine hitap edeceği için bölgemizi Avrasya ve Orta Asya'nın teknolojik üssü haline getirecektir. Böylelikle bölge illerinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak, bölge ihracatını 2023 yılı hedeflerine ulaştırmada büyük işlev görecektir."



Trabzon'da şehir hastanesi de kurulacağını belirten Gürdoğan, "Hem yatırım adası hem de şehir hastanesinin kurulması konusunda büyük destekleri olan ve bu dev yatırımları Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesine kazandıran başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, AK Parti Trabzon milletvekillerimize ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.