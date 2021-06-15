"Trabzon'da En Güzel Gün Batımı" fotoğraf yarışmasının ikincisi düzenlenecek
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"Trabzon'da En Güzel Gün Batımı" fotoğraf yarışmasının ikincisi düzenlenecek

'Trabzon'da En Güzel Gün Batımı' fotoğraf yarışmasının ikincisi düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon Ortahisar Platformu tarafından ikincisi gerçekleştirilecek "Trabzon'da En Güzel Gün Batımı" fotoğraf yarışmasının, ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı'nın adıyla düzenleneceği bildirildi.

Trabzon Ortahisar Platformu tarafından ikincisi gerçekleştirilecek "Trabzon'da En Güzel Gün Batımı" fotoğraf yarışmasının, ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı'nın adıyla düzenleneceği bildirildi.

Platform Başkanı Murat Zeki Solak, yaptığı yazılı açıklamada, ilkini geçen yıl düzenledikleri fotoğraf yarışmasının bu yıl, güneşin yengeç dönencesini girdiği döneme denk gelen 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Yarışmayla ilgili çalışmaların tamamlandığını dile getiren Solak, "Trabzon'da En Güzel Gün Batımı fotoğraf yarışmamızı bu yıl, Trabzon'un yetiştirdiği isimlerden olan ve mart ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı adına düzenleyeceğiz. Yarışmamızı ilerleyen yıllarda uluslararası düzeyde yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un tarih boyunca coğrafi ve stratejik açılardan önemli bir merkez olduğuna dikkat eden Solak, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan kültür, sanat ve spor kenti Trabzon'u bu tür etkinliklerle uluslararası düzeyde tanıtmak istediklerini kaydetti.

Solak, yarışmaya her yaştan insanın katılabileceğini ve fotoğraf makinesinin yanı sıra cep telefonu ve drone ile çekilen fotoğrafların da kabul edileceğini belirterek, "Yarışmacılarımız her konum için en fazla 5 adet fotoğrafla yarışmaya katılabilecekler. İnstagram hesaplarını herkesin takip edebileceği şekilde açık tutmalarını ve çektikleri fotoğraflarına dosya adı olarak 'park', 'ganita', 'boztepe', 'ktü', 'ayasofya', 'iskele' çekim noktalarının adını vermelerini istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Solak, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye de bin lira para ödülü verileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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