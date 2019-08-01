Trabzon'da emlakçı ve emlakçı adayları kameralı sınavda terledi

Trabzon'da emlak sektöründe faaliyet gösteren emlakçı esnafı ve emlakçılık yapmak isteyen adaylar yapılan kameralı sınavda terledi.

5 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Trabzonlu emlakçı esnafı ve emlakçılık yapmak isteyen adaylar kamera eşliğinde sınava girdi. Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası ve Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Emlak Akademisi işbirliğiyle Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Belgelendirme ve bilgilendirme sınavlarında ilk etap tamamlandı. Trabzon Ticaret Meslek Lisesinde İlk etapta 32 kişi sınava girerken sınavların 3 aşaması teorik, kalan iki aşaması da performansa dayalı olarak yapıldı. 3 gün süren teorik ve performansa dayalı sınavlar Ankara'dan gelen komisyon üyelerince Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılırken, teorik ve mülakat şeklinde olan sınavda ise adaylar kamera eşliğinde sınava girdi.

"Emlak sektöründe bir devrim"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan emlak sektöründe bir devrimin yaşandığını ifade eden Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Ayhan Taflan, "Artık bu mesleği 5 Haziran 2018'in sonrasında herkesin yapamayacağı bir duruma gidiyoruz. Dolayısıyla daha uluslararası akredite olmuş nitelikli ve belgeli insan gücünü artırmak amacıyla yapılmış seviye 4 ve seviye 5 dediğimiz emlak danışmanı ve sorumlu emlak danışmanı kategoriler açıldı sektörde. Bu belgeler eşliğinde alınacak olan yetki belgeleriyle artık bu iş yapılıyor olacak. Tapu dairesi de bunu soracak. İlan portalları da bunu soracak. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde Ticaret Bakanlığı 1,5 yıl tanıdı. Bu süreç içerisinde insanların alması gereken seviye 4 ve seviye 5 belgelerinin ilk sınavını Trabzon'da yapmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

"Sınavların 3 aşaması teorik, kalan iki aşaması da performansa dayalı olarak yapıldı" diyen Taflan "Teorik sınavlar 32 kişilik iki ekip halinde gerçekleştirildi. Pratik olan karşılıklı mülakat şeklinde olan sınavda ise adaylarımızı tek tek aldık. Kamera eşliğinde sınavlar gerçekleştiriliyor. Kapalı zarflarda sorularımız geliyor. Kamera kayıtları bitmeden yeni kapalı zarflarla kapatılıp genel müdürlüğe gönderiliyor. Oradan da tekrar bir incelemeden geçiyor. İncelemeden geçtikten sonra başarılı adaylar için MYK'ya (Mesleki Yeterlilik Kurumu) başvuru yapılıyor. ve MYK'dan belgelerimiz geliyor" şeklinde konuştu.

"Belgeyi herkesin almasını arzuluyoruz"

Sınavların dün başladığını ve Cuma akşamına kadar devam edeceğini kaydeden Taflan "Emlakçılık mesleğini yapmak isteyenlerin bu belgeyi almasını arzuluyoruz. Bundan sonra ikinci eteplarımız başlayacak. 5 Haziran 2018 den önce olanlar için muafiyet hakları olanlar var. Denetimler Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Emlak sektöründe faailiyet gösterecek olan herkesin hatta daha evvel belgesini almamış olan ve halen ticari faaliyeti bulunan esnaflarımızın da bu belgeyi almasını istiyoruz. Alınan belgelerin 5 yıl süresi olup sadece Trabzon için değil Türkiye genelinde ve yurt dışında da geçerli bir belgedir" ifadelerini kullandı.

"Artık herkes emlakçılık yapamayacak"

Emlakçılık mesleğine saygın bir vizyon kazandırmak için yıllarca çalıştıklarını kaydeden Taflan, "Yeni dönemde emlakçılara en az lise mezuniyeti ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan Yeterlilik Belgesi alması şartı getiriliyor. Artık herkes emlakçılık yapamayacak. Emlakçının önceden alınan eğitim belgeleri ve 5 Haziran 2018 tarihinden önce alınan eğitim belgesi, oda kaydı, faaliyet belgesi, varsa bu kişi muafiyet kazanıyor. Emlakçıların haklarını kaybetmemeleri için 5 Aralık 2019 tarihine kadar yetki belgelendirme sistemine girerek bu belgeyi almaları gerekmektedir. Bu süreci kaçırırlarsa haklarını kaybediyorlar. Aralık'tan sonrada bakanlığın denetimleri başlayacak. Hiç bir esnafımızın mağdur olmasını arzu etmiyorum, herkesin bilinçli olup eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. 5 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre emlakçılık mesleği sadece yetki belgesi olanlar tarafından yapılacak ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA