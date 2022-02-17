Trabzon'da elektrik tellerinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Trabzon'da elektrik tellerinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

AA, Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon'da elektrik tellerinde asılı kalan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yamaç paraşütüyle elektrik tellerinde asılı kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yamaç paraşütüyle elektrik tellerinde asılı kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki paraşüt atlama alanından tekli atlayış yapan Ali Atıcı, Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun olduğu bölgeye ineceği sırada alçalırken dengesini kaybetti.

Atıcı, iniş alanı yakınlarında paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu havada asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kısa süreli çalışmasının ardından Atıcı, bulunduğu yerden kurtarıldı.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Ortahisar, Trabzon, İtfaiye, Akyazı, Güncel, Haberler

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