Trabzon'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
19.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:43
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Helvacı Mahallesi'nde ampul değiştirmek için elektrik direğine çıkan Ömer Üçüncü (40), akıma kapıldı.
Üçüncü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: AA