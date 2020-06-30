Trabzon'da "Ekopark" tarzında meyve ve hobi bahçeli park yapılacak
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Trabzon'da "Ekopark" tarzında meyve ve hobi bahçeli park yapılacak

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 3 dönüm arazi üzerine "Ekopark" tarzında, yanında meyve ve hobi bahçesinin de yer alacağı yeni bir park inşa edilecek.

Trabzon'da
30.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:55

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 3 dönüm arazi üzerine "Ekopark" tarzında, yanında meyve ve hobi bahçesinin de yer alacağı yeni bir park inşa edilecek.

Doğal yaşam alanlarını artırmak için ilçeye bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan park, 3 Temmuz'da ihale edilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar'da, her geçen yıl artan nüfus yoğunluğuyla orantılı olarak yeşil alanların da artırılması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların dinlenme, gezme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak için birçok proje geliştirdiklerini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 'her mahalleye en az bir park' hedefi kapsamında, irili ufaklı birçok park projesini hayata geçirdik. Özellikle Çukurçayır, Pelitli ve Kalkınma gibi mahallelerimizde ihtiyaçlara cevap verebilmek için 5-6'ya varan projelerimiz oldu. Bunlara yenilerini ekleyerek Ortahisar'ımızı daha yeşil bir hale getireceğiz."

"Ekopark konseptinde yeni bir park yapacağız"

Genç, 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde de bu amaçla, tıpkı Ekopark konseptinde olduğu gibi, 3 dönümlük bir alanda yeni bir park yapacaklarına değinerek, "Projemizi 3 Temmuz'da ihale edeceğiz. Yanında bir meyve ve hobi bahçesi olarak düşündüğümüz alanı düzenleyip, vatandaşlarımızın boş vakitlerini güzel değerlendirebileceği bir proje yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ortahisar'da spor, bilim, oyun gibi her yaş grubuna hitap eden tematik parkları hayata geçirdiklerini de aktaran Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üç yıl önce hizmete açtığımız Ekopark'ımız çok yoğun rağbet görüyor. Neredeyse bütün yıl boyunca vatandaşlarımız Ekopark'ımıza akın ediyor. Bu durumla ilintili olarak bizden en çok talep edilen konular arasında, parklar ve yeşil alanlar geliyor. Ortahisar Belediyesi olarak bizim de vatandaşlarımızın bu talebini kayıtsız şartsız karşılamamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Manşet

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