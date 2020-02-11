Trabzon'da eğitime kar tatili
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Trabzon'da eğitime kar tatili

TRABZON'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

11.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:03
Trabzon'da eğitime kar tatili

TRABZON'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

'nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.


Kaynak: DHA
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