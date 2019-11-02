Trabzon'da e-İhracat Buluşmaları

02.11.2019 18:14

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Teknolojinin geliştiği alanda, e-ihracatta da kendimizi yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda ülkelerdeki KOBİ'lerin gücü yüzde 60'tan aşağı değil. Üretim, ağırlıklı olarak bu sektör üzerinden yürüyor ve ilerliyor." dedi.

Ustaoğlu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanlığınca, World Ecommerce Forum (WORLDEF) katkılarıyla kentteki bir otelde düzenlenen, "e-İhracat Buluşmaları" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Trabzon'un ticaret alanında önemli şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Bir ilde ticari kültürün kolay oluşmadığına dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Geriye dönüp baktığımızda, bu şehrin çok ciddi bir ticari kültürünün olduğunu görüyoruz. İpek Yolu güzergahında bulunması, liman şehri olması ve güçlü tarihi derinliği, bizim güçlü yanlarımız. Günümüzde de baktığımız zaman Trabzon, bölgenin en önemli çekim merkezi olarak farklı sektörlerde hep ön plana çıkmıştır. İhracatta da bölgemizde hep önde olmuş şehirlerimizin başında geliyor."

Ustaoğlu, ülkenin ve Trabzon'un, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi için yeniliklere de açık olması gerektiğine işaret ederek, "Teknolojinin geliştiği alanda, e-ihracatta da kendimizi yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda ülkelerdeki KOBİ'lerin gücü yüzde 60'tan aşağı değil. Üretim, ağırlıklı olarak bu sektör üzerinden yürüyor ve ilerliyor." diye konuştu.

"e-İhracatı 2023'te yüzde 5'e yükseltmeye çalışıyoruz"

TÜMSİAD Trabzon Şubesi Başkanı Mehmet Atmaca ise dünyada KOBİ'lerin, ekonominin çekirdek gücü olarak görüldüğünü söyledi.

KOBİ'lerin, ülkelerinde yüzde 60-90 oranında ekonomiyi belirlediğinin altını çizen Atmaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyada her geçen gün ticari yöntemler değişmektedir. e-Ticaret ve ihracat konularında dünyada farklı bir ticari sistem uygulanmaktadır. Çin menşeli ticari yapı, dünyamızı çok hızlı bir değişim içinde tutmaktadır. 2017 yılında dünya liderleri, perakende satışlarının 24 trilyon dolarlık işlem hacminin yüzde 10'unu e-Ticaret ve ihracat kanalları üzerinden yapmıştır. Bu rakam, 2018'de 3 trilyon dolara yükselmiştir. Ülkemiz ise e-Ticaret ve ihracatta çok düşük bir seviyededir. Yüzde 0,3 olan e- İhracatı 2023'te yüzde 5'e yükseltmeye çalışıyoruz."

Toplantı, WORLDEF Kurucu Başkanı Ömer Nart'ın sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA