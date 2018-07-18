Trabzon'da Düzenli Kan Bağışçıları Ödüllendirildi

Trabzon'da Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunan 31 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verildi.

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezince bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Yücel Yavuz, zamanı geldiğinde canını ve kanını vermeye hazır bir milletin ferdi olarak Türk Kızılayının insanlığa yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yavuz, "Kan lazım olduğu zaman çaresizlik baş gösterir. Bir yerlere başvurmak gerekir ama günümüzde Allah'a çok şükür, artık hasta yakınlarına kan bulmaları gerektiği söylenmiyor. Tabii onların da beslendiği kaynak gönüllü bağışçılarımız. Bu konuda duyarlılığı artırmak gerekiyor." dedi.

Vali Yavuz, Türk Kızılayı'nın dünyada muhteşem bir yapılanmaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Kaza, felaket ve olaylarda aklımıza ilk gelen bu konudaki görevli kuruluşlardır. Türk Kızılayını, çadır, tır ya da aracını gördüğümüz zaman gönülden rahatlıyoruz. Bu artık yerleşik bir hal aldı." diye konuştu.

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da kanın kime, ne zaman, nerede lazım olacağının bilinmediğini belirterek, "Aslında hepimiz birbirimize muhtacız. Yılın belli zamanlarında bir araya gelerek düzenli kan bağışçısı sayısını daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.

Bölgenin artık sadece Trabzonspor ile anılmadığını, Kan Merkezinin de bölgenin gururu olduğunu ifade eden Baran, her yıl, her hafta istatistiklerde en üst sıralarda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Trabzonspor maçı bileti için babasını bağışçı yaptı

Düzenli kan bağışçısı olan Emre Keskin ise 9 yaşında bisiklet almak için harçlıklarını biriktirirken parasının yarısını Türk Kızılayına bağışladığını anlatarak şunları söyledi:

"2001 yılında Türk Kızılayı ile Trabzonsporun yaptığı anlaşmayla kan bağışında bulunanlara maç bileti hediye ediyorlardı ama 16 yaşında olduğum için kabul edilmedim. Babamı ikna ettim. Kan bağışında bulundu ve o gün aldığım biletle Trabzonspor maçına gittim. O günden sonra babamı gönüllü bağışçı yaptım. 2003 yılında ise ilk kez kan bağışında bulundum. 11 yıldır da devam ediyorum. Ben Kızılaya gönlümü verdim."

Konuşmaların ardından düzenli kan bağışında bulunan 31 kişiye ödülleri verildi.