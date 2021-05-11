Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin aldığı istihbarat sonucunda Yomra ve Of ilçelerinde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 101 gram bonzai, 53 gram metamfetamin, 44 hap, 100 mililitre sıvı kimyasal uyuşturucu, 5 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, içerisinde uyuşturucu bulunan 2 sigara ile 3 bin 85 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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