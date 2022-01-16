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Trabzon'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce Ü.Y, U.Y. ve E.E'nin bulundukları araç ve ikametlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir miktar metamfetamin, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, 1620 lira, 10 dolar ve bir fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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