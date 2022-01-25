Trabzon'da durdurulan araçta tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi

Trabzon'un Yomra ilçesinde durdurulan araçta, tabanca ve 5 fişek ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde durdurulan araçta, tabanca ve 5 fişek ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi'nde durdurulan araçta, E.Ç. ve T.M.B'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine bomba ve silah tespit köpeği "Yaz" ve narkotik madde tespit köpeği "Yatkın"ın katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, koltuğun altına gizlenmiş tabanca ve bu silaha ait 5 fişek ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.