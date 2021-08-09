Trabzon'da "Dünya Fındık Haftası" kutlanıyor
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Trabzon'da "Dünya Fındık Haftası" kutlanıyor

Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yüzde yüz yerli ve milli olan fındığı daha çok üretip, daha çok kazanmak için el ele vererek çalışmaları gerektiğini söyledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yüzde yüz yerli ve milli olan fındığı daha çok üretip, daha çok kazanmak için el ele vererek çalışmaları gerektiğini söyledi.

Ustaoğlu, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından ilki organize edilen, "Dünya Fındık Haftası" etkinliklerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TTB'nin organizasyonunun takdire değer olduğunu vurgulayarak, emeği geçenleri kutladı.

Fındık üretiminin bölge ve ülke için önemine dikkati çeken Ustaoğlu, fındığın verim ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların Türkiye'ye daha çok kazanç sağlayacağını ifade etti.

Ustaoğlu, fındık üretimlerini arttırmaya çalışan diğer ülkelerin de iyi takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yüzde yüz yerli ve milli olan fındığı daha çok üretip, daha çok kazanmak için el ele vererek çalışmalıyız." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise Türkiye'nin, son yılların ortalaması ile yıllık 2 milyar dolar döviz sağlayan fındıktaki geliri nasıl katlayacağının hesabını ve çalışmasını yapması gerektiğini söyledi.

Örs, Trabzon Büyükşehir Belediyesinden, gelecek yıllardaki etkinliklere katkı olarak fındık festivali düzenlemesini istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da fındık ve çayın stratejik tarım ürünü olarak kabul edildiğini belirtti.

Fındıkla alakalı çalışmalara ortak olmaya, destek vermeye özen gösterdiklerini dile getiren Zorluoğlu, bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kuracaklarını, tarıma, özellikle de fındığa hak ettiği değeri ve hizmeti vererek çalışacaklarını vurguladı.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de fındığı üretiminden tüketimine kadar bir bütün kabul ederek projeler yaptıklarını söyledi.

Projeler kapsamında 2014'te oluşturdukları bahçelerin bazılarından dekar başına 300 kilogram fındık almaya başladıklarını anlatan Arslantürk, hedeflerinin dekarda 500 kilograma çıkmak olduğunu söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı da olan Arslantürk, Dünya Fındık Haftası'nı gelecekte uluslararası boyuta da taşıyacaklarını vurgulayarak, "Dünya Fındık Haftası'nı hep birlikte yapacağız. Büyük organizasyonları her yıl, fındık üretim bölgesini doğu, batı ve orta olarak sınırlandırıp ayrı ayrı illerde yapabileceğiz. Sektörle ilgili her kesim, her yerde yerel olarak bu organizasyona destek için etkinlikler yapabilecek." diye konuştu.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise Türkiye'nin sahip olduğu 740 bin hektarlık bahçelerde, son yılların ortalaması ile dönümde 100 kilogramın altında değil, asgari 200 kilogram fındık üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Böyle olması durumda, yıllık ortalama 650-700 bin ton olan kabuklu fındık üretiminin 1,5 milyon tona yükseleceğine dikkati çeken Ergan, "Yıllık 2 milyar dolar civarında olan fındık ihraç gelirimizin de 4-5 milyar dolara çıkması, üreticinin zenginleşmesi, Türkiye'nin kalkınması demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ustaoğlu ve diğer katılımcılar, TTB Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programının ardından, fuaye alanında organize edilen "Fındık Fotoğrafları ve Karikatürleri" sergisini de gezdi.

Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlanıyor
Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlanıyor
Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlanıyor
Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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