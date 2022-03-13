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Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü

Trabzon'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

TRABZON (AA) - Trabzon'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Yenicuma Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan O.A'nın (71) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan zehirlendiği belirlenen O.A. ilk müdahalesi itfaiyenin ilk yardım ekiplerince yapılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan zehirlenen O.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. O.A'nın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

İtfaiye, Trabzon, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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