Trabzon'da "Drakula" böceğiyle mücadele devam ediyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde, halk arasında "Drakula" olarak bilinen "turunçgil uzun antenli böceği" ile mücadele kapsamında fındık bahçelerinde söküm çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, halk arasında "Drakula" olarak bilinen "turunçgil uzun antenli böceği" ile mücadele kapsamında fındık bahçelerinde söküm çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ilçenin Günay Mahallesi'nde yapılan fındık söküm çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Cora, "Drakula" böceğinin bölgede hızlı şekilde yayıldığını, fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde de görülmeye başlandığını ifade etti.

Hızla yayılan böceğin, ağaçlara kökünden girip içinde oyuklar açtığı için kısa sürede fındık ağaçlarının kurumasına neden olduğuna işaret eden Cora, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ziraat Odası ve Tarım ve Orman Müdürlüğümüz çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Salgını durdurmak için 7 mahallenin fındık bahçelerinde sökme ve yakma işlemlerini yapıyoruz. Bunu bir an önce bu alandan bertaraf etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Çiftçileri mağdur etmeyeceklerini vurgulayan Cora, şunları kaydetti:

"24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, Maçka'da fındık bahçelerine zarar veren turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için fındık bahçelerinin sökümü yapılan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 lira tazminat ödemesi yapılmasına kararı verildi. 4 yıl sonunda sökülen fındık ağaçlarının yerine yenisi yine tarım ve orman il müdürlükleri aracılığıyla dikilecektir."

Cora, ürün ve gelir kaybına ilişkin vatandaşların itirazlarını dinledikten sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile görüştüğünü belirterek, "Tarım Bakanı, bürokratları ile yeni bir çalışma yapılacağını, çiftçimizin mağdur edilmeyeceğini, imkanlarımızı zorlayacağımızı, destek ödemesi süresi ve miktarını artırmaya çalışacağını söyledi." dedi.

Fındık söküm çalışmalarına Cora'nın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedar Kongur da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk