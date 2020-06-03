Trabzon'da dolu yağışı etkili oldu
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Trabzon'da dolu yağışı etkili oldu

Trabzon'da il genelinde dolu yağışı etkili oldu.

Trabzon'da dolu yağışı etkili oldu
03.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:43

Trabzon'da il genelinde dolu yağışı etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, zaman zaman da doluya döndü. Fındık büyüklüğünde yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Köylerde daha uzun süreli etkili olan dolu nedeniyle fındık bahçeleri ve ekili araziler kısmen zarar gördü.

Bazı evlerin çatılarında da hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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