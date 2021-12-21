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TRABZON'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Sürmene ilçesinde dolu yağarken, zemin kısa sürede bembeyaz oldu.

TRABZON (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde dolu yağarken, zemin kısa sürede bembeyaz oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Trabzon'un Sürmene ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağarken, cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçe merkezindeki futbol sahasının çim zemini de dolu sonrası bembeyaz oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve fırtınanın ise yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

TRABZON'DA DOLU ETKİLİ OLDU

TRABZON'DA DOLU ETKİLİ OLDU

TRABZON'DA DOLU ETKİLİ OLDU

TRABZON'DA DOLU ETKİLİ OLDU

TRABZON'DA DOLU ETKİLİ OLDU

TRABZON'DA DOLU ETKİLİ OLDU

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