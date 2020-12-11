Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı

11.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:04
Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı

Trabzon'da dolmuşla panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Trabzon'da dolmuşla panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 D 0077 plakalı dolmuşla 55 ARJ 36 plakalı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan kavşaktaki refüje, dolmuş da kaldırıma çıktı.

Kazada sürücülerle dolmuştaki 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

İlgili Haberler

Panelvan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Panelvan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Kayseri'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı, arkasındaki 8 araç çarpıştı: 2 yaralı
Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı, arkasındaki 8 araç çarpıştı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:05:50. #1.15#
title